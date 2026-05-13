Акционеры могут ставить под сомнение власть Лоуренса Стролла над «Астон Мартин» — источник

Акционеры «Астон Мартин» инициировали пересмотр полномочий Лоуренса Стролла, задаваясь вопросом, не является ли его стиль управления причиной провального старта команды в сезоне-2026, сообщает журналистка Джулианна Серасоли.

«До меня дошли слухи, что акционеры уже ставят под сомнение эту власть. «Может ли проблема быть в этом парне или в стиле управления, который он создал?» Уже есть движение, чтобы, возможно, пересмотреть это. До какой степени Лоуренс Стролл готов это пересматривать, я не знаю, потому что он из тех, кто считает, что всё, к чему он прикасался в жизни, он делал более ценным. Он брал бренды, которые были в упадке, и творил чудеса. Здесь по какой-то причине у него не получается сотворить чудо. Он примет это поражение, заберёт убытки и уйдёт, не так ли?» — сказала Серасоли в подкасте UOL Esporte.

После четырёх этапов «Астон Мартин» занимает последнее место в Кубке конструкторов. Команда сменила уже трёх руководителей за три года: Майка Крака на Энди Коуэлла, а Коуэлла на Эдриана Ньюи. По данным источников, «многие люди» в паддоке не хотят работать со Строллом.

На фоне кризиса появляются слухи о возможной продаже команды. Интерес проявляли китайские Geely и BYD, а также Кристиан Хорнер, однако он упёрся в «камень преткновения» — Стролл не готов делиться акционерным капиталом.