The Telegraph: «Астон Мартин» может перейти под контроль Geely или BYD

Инвесторы «Астон Мартин» всё более скептически оценивают перспективы команды на фоне провального старта сезона-2026 и тяжёлого финансового положения. Главным претендентом на контроль называется китайская Geely, сообщает The Telegraph.

Лоуренс Стролл и его консорциум вложили ещё £ 50 млн (примерно $ 67,5 млн) — это уже восьмое экстренное финансирование с момента выхода на биржу в 2018 году. Всего за это время привлечено около £ 2 млрд ($ 2,7 млрд) от акционеров и ещё столько же от банков и облигационных рынков. При этом убытки до налогов выросли на 25% до £ 364 млн ($ 491,4 млн). Рыночная капитализация рухнула с £ 4,3 млрд ($ 5,8 млрд) при IPO (первичное публичное предложение) до примерно £ 430 млн ($ 580,5 млн). Компания также сократила пятую часть из 3000 сотрудников.

«В конце концов, Стролл — серьёзный бизнесмен, и можно предположить, что в какой-то момент даже он скажет: «Насколько глубоко я должен зайти, чтобы это продолжалось?» — приводит слова неназванного крупного поставщика издание.

Geely уже владеет долей в «Астон Мартин» (по данным инсайдеров, около 14%) и рассматривается как наиболее вероятный покупатель в случае ухода Стролла. Интерес к команде также приписывают китайской BYD, которая изучает пути входа в Формулу-1.