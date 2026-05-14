Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Себастьен Ожье ответил на пост Hankook о надёжности шин после потери победы из-за прокола

Себастьен Ожье ответил на пост Hankook о надёжности шин после потери победы из-за прокола
Комментарии

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье отреагировал на публикацию официального аккаунта Hankook (компания, поставляющая шины для чемпионата мира по ралли на период с 2025 по 2027 годы) в социальной сети X, в которой производитель похвалил свою продукцию за «прочность и контроль» на Ралли Португалии.

«Надеюсь, это шутка… » — написал Ожье.

Ожье лидировал с преимуществом в 21,9 секунды перед финальными четырьмя допами, но прокол правого заднего колеса на предпоследнем спецучастке вынудил его остановиться для замены и потерять две минуты. В том же месте прокол получил и его напарник Сами Паяри. В итоге победа досталась Тьерри Нёвилю, а Ожье финишировал шестым.

Материалы по теме
Нёвиль победил на Ралли Португалии WRC. Ожье — шестой, Грязин — второй в WRC2
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android