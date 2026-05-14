Себастьен Ожье ответил на пост Hankook о надёжности шин после потери победы из-за прокола

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье отреагировал на публикацию официального аккаунта Hankook (компания, поставляющая шины для чемпионата мира по ралли на период с 2025 по 2027 годы) в социальной сети X, в которой производитель похвалил свою продукцию за «прочность и контроль» на Ралли Португалии.

«Надеюсь, это шутка… » — написал Ожье.

Ожье лидировал с преимуществом в 21,9 секунды перед финальными четырьмя допами, но прокол правого заднего колеса на предпоследнем спецучастке вынудил его остановиться для замены и потерять две минуты. В том же месте прокол получил и его напарник Сами Паяри. В итоге победа досталась Тьерри Нёвилю, а Ожье финишировал шестым.