Перес раскрыл ключевое преимущество европейских гонщиков на пути в Формулу-1

Мексиканский пилот «Кадиллака» Серхио Перес высказался о различиях на пути в Формулу-1 для европейских и неевропейских гонщиков.

«Думаю, путь к Формуле-1 определённо проще для европейского гонщика, потому что они базируются в Европе. Если ты не из Европы, то именно тебе приходится в очень юном возрасте переезжать сюда, а с этим связаны и другие сложности. А вот когда ты уже добираешься до Формулы-1, мне кажется, у всех одинаковые возможности.

И, как вы знаете, в Формуле-1 очень многое зависит от того, как складываются обстоятельства и на каком этапе карьеры ты находишься вместе со своей командой. Если ты оказался в нужном месте в нужное время, то можешь добиться большого успеха. На мой взгляд, в этом спорте уже были очень успешные гонщики не из Европы, так что главное различие — именно путь до Формулы-1», — приводит слова Переса издание GPblog.

