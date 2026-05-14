Пиастри рассказал о самом тяжёлом испытании на пути в Формулу-1

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о главных трудностях, с которыми сталкиваются неевропейские гонщики на пути в Формулу-1.

«Путь до Формулы-1, переезд в Европу ещё ребёнком — наверное, это и есть самое большое испытание. Хотя, думаю, когда ты уже здесь, в каком-то смысле у тебя даже появляются уникальные преимущества. Например, мы с Серхио Пересом единственные представители своих стран в пелотоне. И в этом, очевидно, есть свои плюсы.

Но путь до Формулы-1 определённо немного сложнее. Приходится принимать чуть больше трудных решений. Но когда ты уже здесь, для всех задача одна и та же: оказаться в нужном месте в нужное время и доказать, что ты лучший», — приводит слова Пиастри портал GPblog.