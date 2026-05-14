Экс-пилот Ф-1 объяснил, почему Льюис Хэмилтон не справится с Шарлем Леклером

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Даннер сказал, что 41-летний британский гонщик и семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон («Феррари») достиг лимита своих способностей и не может уже быть быстрее.

«Леклер уже является современным эталоном, первоклассным гонщиком, и в какой-то момент он просто не может больше держать тот же темп. Однажды Герхард [Бергер] признался мне, что достиг возраста, когда он просто больше не мог гоняться с высоким темпом. Он всё ещё был быстр и даже выиграл Гран-при, но того «небольшого уникального штриха» больше не было.

Каждый в конечном итоге достигает своего предела, но, чтобы выйти за него, вам нужен именно этот уникальный момент, когда всё срабатывает и вы понимаете: я вошёл в поворот, и, даже не думая об этом, я уже предвосхитил следующий поворот, прошёл его и уже снова на полном газу. Это те вещи, с которыми с возрастом вы просто уже не можете так легко справляться», — приводит слова Даннера RacingNews365.

