«Нормальное развитие событий». Даннер ответил, справился бы нынешний Алонсо с Леклером

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Даннер ответил на вопрос, справился бы 44-летний испанский пилот и двукратный чемпион «Королевских гонок» Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» с 28-летним монегаском Шарлем Леклером, представляющим «Феррари».

«Если поставить его [Фернандо Алонсо] рядом с Леклером, всё может выглядеть точно так же, как сейчас с Льюисом [Хэмилтоном]. Скорее всего, это нормальное развитие событий на закате карьеры», — приводит слова Даннера издание RacingNews365.

В нынешнем сезоне после четырёх этапов Леклер набрал 59 очков и занимает третье место в личном зачёте. Алонсо, чья команда испытывает серьёзные проблемы в этом году, не набрал ни одного балла.