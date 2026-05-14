Авто Новости

Фернандо Алонсо приобрёл редчайший Pagani Zonda за $ 10 млн с детским креслом для сына

Фернандо Алонсо приобрёл редчайший Pagani Zonda за $ 10 млн с детским креслом для сына
44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») стал обладателем родстера Pagani Zonda 760 Diamante Verde с примерной стоимостью в $ 10 млн (около 732 млн рублей).

Фото: Из личного архива Алекса Пенфольда

Данная машина, которую Алонсо приобрёл с рук, является единственной в своём роде. Родстер был создан в 2017 году единственным экземпляром в спецификации Zonda 760, а не является модификацией базового спорткара Pagani.

«Несколько недель назад мы снова вернулись в Монако для ещё одной особенной доставки — на этот раз доставили выдающийся Pagani Zonda Diamante Verde. Мы очень гордимся тем, что он нашёл свой новый дом у легенды автоспорта Фернандо Алонсо.

Это чистый автомобильный «королевский» уровень, и наши поздравления Фернандо с добавлением очередного «единорога» в его гараж, даже если это означает, что этот ориентир будет трудно превзойти», — написано в сообщении дилера в социальных сетях.

Также для Фернандо было создано специальное детское кресло, предназначенное его сыну Леонардо.

