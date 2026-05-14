Рэпер Icegergert выступит на фестивале «Мото Драйв»

6 и 7 июня на автодроме «Игора Драйв» пройдёт фестиваль для всей семьи «Мото Драйв», который объединит несколько дисциплин мотоспорта, обширную развлекательную и музыкальную программы.

На протяжении двух дней фестиваля для зрителей выступят музыкальные коллективы, кавер-группы и диджеи, пройдут соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам, мотокроссу и мотоджимхане, лучшие российские мотофристайлеры покажут захватывающие трюки на мототехнике, также пройдёт выставка редких и уникальных мотоциклов. Ярким завершением субботы и воскресенья станет выступление звёзд российской музыки.

В воскресенье, 7 июня, на сцену выйдет Icegergert — лидер современной российской рэп-сцены. В 2024 году Icegergert стал резидентом творческого объединения GAZ. За два года он превратился в одного из главных рэп-исполнителей нового поколения. Его музыка — микс трэпа, электро-дэнса, фавела-фанка и уличной поэзии — звучит в клубах и на танцполах, в десятках тысяч вертикальных видео и на самых ярких спортивных событиях, музыкальных премиях и в современном кино. В 2025-м Icegergert получил награду VK Музыка за самый стремительный взлёт: за год количество его уникальных слушателей выросло в 20 раз. В том же году артист вошёл в шорт-лист рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Музыка». В феврале 2026-го Icegergert выпустил новый альбом «Глаз Бога», который стал одним из главных событий года, надёжно закрепившись на вершинах чартов.

В субботу, 6 июня, на сцену выйдет инди-рок-группа «Сироткин».

Гости фестиваля смогут побывать на экскурсиях в боксах, пообщаться с райдерами, взять автографы и сделать памятные фотографии. Для самых маленьких посетителей будет организована отдельная детская зона с аниматорами и талисманом автодрома — рысью Сидом, а также разнообразные активности: джимхана на беговелах, глиттер-станция, создание бандан и байкерских браслетов, аквагрим и многое другое.