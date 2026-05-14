Нельсон Пике: Хэмилтон — второй в «Феррари», это закат его карьеры

Бывший пилот Формулы-1 Нельсон Пике-младший высказался о положении семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Равный ли у них статус? Нет, Леклер – номер один, Хэмилтон – второй номер. Сейчас он второй, Леклер опережает его в 80% случаев.

В «Феррари» есть первый и второй номер, но команде не нужно об этом беспокоиться, потому что Леклер и так впереди. Обычно он лучше квалифицируется и лучше финиширует. С прошлого года он является тем парнем, который лидирует. В прошлом году он уверенно победил, в этом же Хэмилтон немного сократил отставание, но Хэмилтон в Формуле-1 уже 20 лет, это закат его карьеры, так что это нормально», — сказал Пике-младший в подкасте Pelas Pistas.

