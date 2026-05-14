Экс-инженер «Феррари» — об Антонелли: одного таланта недостаточно

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли высказался об успехе пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли на старте сезона.

«Он великолепный гонщик, но является ли он чемпионом мира? Пока рано об этом говорить, слишком рано. Ему многого не хватает. Но если говорить о таланте, посмотрите на его подъём по младшим «формулам». Он всегда хорошо выступал, несмотря на то что ему всегда надо какое-то время, чтобы оказаться на вершине.

Я считаю Кими больше природным талантом, но одного таланта недостаточно. У него огромная чистая скорость. Но этого определённо недостаточно, чтобы стать гонщиком мирового класса», — сказал Смедли в подкасте High Performance Racing.