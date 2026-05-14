Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-инженер «Феррари» — об Антонелли: одного таланта недостаточно

Экс-инженер «Феррари» — об Антонелли: одного таланта недостаточно
Комментарии

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли высказался об успехе пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли на старте сезона.

«Он великолепный гонщик, но является ли он чемпионом мира? Пока рано об этом говорить, слишком рано. Ему многого не хватает. Но если говорить о таланте, посмотрите на его подъём по младшим «формулам». Он всегда хорошо выступал, несмотря на то что ему всегда надо какое-то время, чтобы оказаться на вершине.

Я считаю Кими больше природным талантом, но одного таланта недостаточно. У него огромная чистая скорость. Но этого определённо недостаточно, чтобы стать гонщиком мирового класса», — сказал Смедли в подкасте High Performance Racing.

Материалы по теме
Глава Формулы-1: Антонелли не нужно сравнивать с великими гонщиками прошлого
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android