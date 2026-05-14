Зафнауэр: Антонелли ещё подросток, к 25-26 годам вы увидите его лучшую версию

Бывший руководитель «Альпин» и «Астон Мартин» американец Отмар Зафнауэр высказался о гонщике «Мерседеса» итальянце Андреа Кими Антонелли.

«Он ещё подросток. Со временем он станет ментально сильнее, потому что разные части мозга начнут взаимодействовать. И я не думаю, что это произойдёт быстро. На это нужно время. К 25-26 годам вы увидите лучшую версию Кими Антонелли», — сказал Зафнауэр в подкасте High Performance Racing.

Глава Формулы-1 итальянец Стефано Доменикали объяснил, почему Антонелли не нужно сравнивать со знаменитыми гонщиками прошлого.

