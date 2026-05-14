Баттон заявил, что Хэмилтон и Ферстаппен по-прежнему чувствуют неуверенность в своих силах

Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о неуверенности среди пилотов, приведя в пример семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона («Феррари») и четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«Как гонщики мы несовершенны. Мы не уверенны, и это относится к любому гонщику. Когда в прошлом году я слышал по радио Льюиса Хэмилтона в «Феррари», когда он задаёт вопрос, а ему не отвечают, он говорит: «Я сделал что-то не так?» Типа ты семикратный чемпион мира. Уверенность, которую ты должен иметь, должна быть невероятной. Но неуверенность подкрадывается следом.

Ферстаппен? Да, я всё ещё думаю, что там тоже есть неуверенность. Вы забываете, чего достигли, и думаете только о последней сессии. Знаете: «Я недостаточно хорош. Я отставал от своего напарника на две десятых».

Всё сводится к тому, что вы проигрываете больше, чем выигрываете. В Формуле-1 я участвовал в 300 Гран-при и выиграл 15. 15!!! Так что я проиграл 285 гонок. Итак, Льюис Хэмилтон добился необычайного, но он всё равно проиграл гораздо больше, чем выиграл, и именно поэтому ментально это тяжело в любом виде спорта, потому что вы проигрываете больше, чем выигрываете», — приводит слова Баттона RacingNews365.