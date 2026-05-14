«Самая большая проблема». Баттон — о закрытости пилотов

Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о проблемах гонщиков с самоуверенностью из-за внутреннего нежелания делиться переживаниями.

«Автоспорт — это безумие. И давление, под которое вы себя ставите, огромно, и именно поэтому вы видите, как так много гонщиков терпят неудачу в этом спорте, даже если у них есть талант. Ментально они просто находятся в очень тёмном месте. И я слышал это от многих гонщиков. Многие называли это слабостью, поэтому мы не говорим об этом. И вот что меня поразило в Ландо [Норрисе] — то, как он открыто высказывался о ментальном здоровье в последние пару лет. Это действительно, действительно хорошо, и я думаю, что это придаёт вам много сил

Есть определённые гонщики, пилоты MotoGP, о которых я думал: «Он кажется немного высокомерным». Но это не так. Они просто не хотят никого впускать в свои проблемы. Они знают, что у них есть неуверенность, и они не хотят никого впускать, что является самой большой проблемой, потому что тогда вы никогда не преодолеете эту неуверенность», — приводит слова Баттона издание RacingNews365.