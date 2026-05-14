«Макларен» заключил долгосрочный контракт с Intel

«Макларен» объявил о сотрудничестве с компанией Intel. Соглашение между командой и производителем носит статус многолетнего, о чём сообщила пресс-служба британского коллектива.

Intel — американская технологическая компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов.

В соответствии с соглашением технологии Intel будут поддерживать «Макларен» в преобразовании больших объёмов данных в действенные аналитические выводы с помощью безопасной, масштабируемой вычислительной основы. Это включает бортовые граничные вычисления на трассе для обеспечения аналитики в реальном времени и принятия решений в день гонки.

В рамках партнёрства эмблема Intel появится на автомобилях команды Формулы-1, начиная с гонки в Монреале на следующих выходных. Также будет размещена на одном из автомобилей команды IndyCar в этом году на Freedom 250 в Вашингтоне, округ Колумбия. Эмблема появится на гоночных симуляторах команды McLaren F1 Sim Racing на финальном мероприятии чемпионата мира по симрейсингу Ф-1 в этом месяце. Начиная с сезона-2027 Intel будет изображена на виртуальной ливрее команды.