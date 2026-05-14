Валттери Боттас рассказал, как у него угнали машину со съёмной квартиры на Гран-при Майами

Пилот «Кадиллака» финн Валттери Боттас рассказал, как у него угнали машину со съёмной квартиры в уикенд Гран-при Майами Формулы-1.

«Я был в душе, а затем Пол Харрис, который остановился там же, позвонил мне. И я подумал: «Зачем ты звонишь мне? Я через дверь». Он сказал: «Машина пропала». Я не мог поверить, я вышел, открыл дверь, «Кадиллак» исчез. А затем я вспомнил, что мой пропуск в паддок был в машине (смеётся). В это дело вмешались ФБР. Это было настоящее расследование.

У вора были все возможности, он мог попасть на VIP-парковку, пройти в паддок, пройти к команде. Возможно, они совершили преступление с этой машиной и выбросили её», — сказал Боттас в подкасте Parc Ferme.