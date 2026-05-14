«Ред Булл» анонсировал коллекцию совместно с Crocs

Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» анонсировала новую коллекцию сабо с обувным производителем Crocs.

«Ред Булл» сегодня представляет новое сотрудничество с Crocs, объединяя визуальные элементы Формулы-1 с комфортом и смелым дизайном Crocs. Коллекция ограниченного выпуска включает два дизайна в паре с набором значков Jibbitz для персонализации.

В центре коллекции — сабо Crocband, которое черпает прямое вдохновение в болиде Формулы-1 «Ред Булл», помещая инженерные детали дизайна в центр силуэта. От скульптурной пятки в виде заднего антикрыла до выступающей детали «хало» и миниатюрного гонщика на верхней поверхности — дизайн отражает облик автомобиля. Колёсные элементы расположены вдоль подошвы, а аэродинамические линии проходят через корпус, дополненный передним антикрылом.

Разработанный, чтобы выглядеть так же быстро, как он ощущается, Classic Runner черпает вдохновение в гоночных силуэтах и функциональности автоспорта. Благодаря обтекаемому корпусу, амортизирующему комфорту и резиновой подошве с дополнительным сцеплением этот стиль привносит технический край в повседневное движение.

Завершают коллекцию значки Jibbitz «Ред Булл», которые добавляют слой персонализации. Вдохновлённые автоспортом и полностью настраиваемые, они позволяют фанатам привнести свою индивидуальность в дизайн.

Созданная для всех видов команд коллекция Oracle Red Bull Racing x Crocs представляет собой смелую техническую эстетику, основанную на комфорте, стиле и индивидуальности. Начиная с 21 мая фанаты смогут «пройти тест-драйв» и приобрести коллекцию на сайте Crorcs и у избранных партнёров», — говорится в пресс-релизе.