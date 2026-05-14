Отмар Зафнауэр: если Ферстаппен уйдёт из Ф-1, это будет потеря

Бывший руководитель «Альпин» и «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр высказался о возможном уходе четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена из Формулы-1.

«Макс – талант поколения, и я считаю, что Формула-1 выигрывает от того, что такой талант, как Макс Ферстаппен, гоняется в этой серии. Если он уйдёт, это будет потеря.

Возможно, возвращение двигателей V8 смогло бы удержать его. Я помню, как уходили Кими Райкконен и Фернандо Алонсо. Райкконен ушёл, выступал в ралли, вроде гонялся на снегоходах, гонялся на всём, а затем вернулся и снова начал выигрывать гонки. Так что это возможно.

Макс может уйти, а затем принять решение вернуться, когда двигатели будут больше подходить ему. Или, если он уверен, что изменения в любом случае произойдут, можно остаться», — приводит слова Зафнауэра издание RacingNews365.