Экипаж Ферстаппена показал третье время в первой квалификации «24 часов Нюрбургринга»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен занял третье место в первой квалификационной тренировке «24 часов Нюрбургринга» за рулём Mercedes-AMG GT3 команды Verstappen Racing.

Ферстаппен выехал на трассу в первую минуту сессии, но быстрые круги откладывались из-за жёлтых флагов и зон Code 60 . После возобновления свободного движения он показал круг за 8:18.539. Ближайший соперник Джордан Пеппер уступал ему восемь секунд. Проехав четыре быстрых круга, Ферстаппен передал машину Даниэлю Хункаделье. Позже за руль сел Жюль Гунон.

В заключительные полчаса сессии два экипажа улучшили время. Первое время показал Фабиан Шиллер на Mercedes-AMG GT3 команды RAVENOL — 8:14.957. Вторым стал Раффаэле Марчелло на BMW M4 GT3 (8:18.069). Ферстаппен остался на третьей строчке (8:18.539). В конце сессии пошёл дождь, трасса замедлилась, и положение в топ-3 не изменилось.