«Макларен» построит новый тестовый стенд для болидов Ф-1 на базе в Уокинге — The Race
«Макларен» получил разрешение на строительство нового тестового стенда на территории Технологического центра в Уокинге, сообщает The Race.

Площадь нового объекта составит 143 кв. м, он будет размещён под существующим навесом в юго-восточной части кампуса. В документах, поданных в совет округа Уокинг, архитекторы tor&co указали, что стенд необходим «для обеспечения дальнейшего успеха и диверсификации McLaren Group», поскольку нынешние мощности МТС заполнены.

Ранее в этом году «Макларен» отправлял MCL40 на тестовый стенд компании AVL в Австрию перед предсезонными тестами в Барселоне.

«Это обычная практика в Ф-1 — так можно проверить фундаментальные системы машины гораздо глубже, чем на отдельных стендах для коробки передач здесь, в МТС», — приводит слова руководителя команды Андреа Стеллы издание.

Собственный стенд позволит команде тестировать узлы на месте, не обращаясь к внешним партнёрам. Начало строительства должно состояться в течение трёх лет.

