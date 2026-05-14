Уилл Бакстон — о «Ред Булл»: знают, что упустили свой шанс с Оскаром Пиастри

Журналист и ведущий Уилл Бакстон рассказал, что в «Ред Булл» на протяжении нескольких лет следят за пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри и сожалеют об упущенных возможностях подписать его.

«Ред Булл» положил глаз на Оскара Пиастри уже много лет назад. Они публично заявляли, что жалеют, что не подписали его ещё в младших сериях, что не должны были отпускать его в академию «Альпин» и уж тем более позволять «Макларену» заполучить его. Они знают, что упустили свой шанс с Оскаром Пиастри. То, что он у них на радаре, не должно никого удивлять.

Оскар, если учитывать неудовлетворённость, если учитывать тот факт, что в «Макларене» сейчас, как говорится, круги по воде пошли, — очевидная цель», — заявил Бакстон в подкасте Up To Speed.

Пиастри выиграл Еврокубок Формулы-Рено в 2019 году, затем последовательно взял титулы в Ф-3 и Ф-2. «Альпин» оставила его без места в 2022-м, после чего «Макларен» перехватил контракт. В 2025-м австралиец подписал с командой новое долгосрочное соглашение.