Дэвид Култхард объяснил, почему V8 на биотопливе экологичнее нынешних гибридов

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о планах ФИА вернуть V8 и заявил, что атмосферные моторы на биотопливе могут быть полностью перерабатываемыми — в отличие от нынешних батарей.

«Формула-1 могла бы получить атмосферный двигатель, работающий на биотопливе, — потому что технически мы уже к этому пришли. У него могли бы быть нулевые выбросы, и при этом мы бы имели нечто на 100% пригодное для переработки. Все эти детали двигателя можно было бы раздробить, переплавить и использовать заново — чего не скажешь о нынешней ситуации с электрификацией и батареями, когда срок их службы подходит к концу.

Так что я не уверен, что Формула-1 начиналась 76 лет назад с идеи: «Мы сделаем что-то, что изменит планету». Я думаю, она начиналась с того, что конструкторы и инженеры пытались создать самые мощные, самые быстрые машины для гоночной трассы, а затем находили кого-то достаточно храброго, чтобы надеть кожаный шлем, усесться на бензобак и выехать на трассу», — приводит слова Култхарда издание PlanetF1.

Все новости RSS

