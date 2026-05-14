Чемпион Ф-3 Рафаэл Камара дебютировал за рулём «Феррари» на тестах в Венгрии

«Феррари» провела частные тесты TPC на «Хунгароринге» 13-14 мая, в ходе которых чемпион Формулы-3 2025 года Рафаэл Камара впервые в карьере пилотировал машину Формулы-1. Об этом стало известно на странице команды в социальных сетях.

21-летний бразилец и его коллега по гоночной академии «Феррари» Дино Беганович работали за рулём SF-25 — прошлогоднего болида «Скудерии». Тесты прошли без ограничения километража в уединённой обстановке, вдали от традиционных трасс вроде «Фьорано», «Муджелло» и «Монцы». Для Бегановича это не дебют — он уже дважды участвовал в пятничных тренировках в прошлом сезоне.

«Феррари» планирует использовать обоих гонщиков в обязательных сессиях для молодых пилотов в рамках свободных заездов (FP1) в Формуле-1, однако из-за сокращения календаря некоторые команды добиваются уменьшения квоты с четырёх до двух этапов. Барселона рассматривается как первый возможный вариант.