Менеджер «Дукати» Тардоцци: Марк Маркес в очередной раз доказал, что он супергерой

Менеджер заводской команды «Дукати» Давиде Тардоцци после общения с врачами, оперировавшими пилота Марка Маркеса, заявил, что испанец совершил нечто невероятное, если учитывать его физическое состояние.

«Операция прошла успешно, теперь нам нужно дождаться следующего шага вместе с врачами, надеясь, что всё сложится наилучшим образом. Думаю, все знают, как сильно он страдал в начале сезона.

Теперь, понимая, что случилось, и со слов доктора я считаю: Марк в очередной раз доказал, что он супергерой и выдающийся пилот. Он совершил нечто невероятное — при его физическом состоянии, я полагаю, никто другой не смог бы сделать того, что сделал он.

Пока невозможно сказать, через сколько дней он сумеет вернуться. Разумеется, регламент позволил нам не выставлять замену на этой гонке, но, если по какой-то причине Марк не сможет выступить в Муджелло, мы его заменим», — приводит слова Тардоцци издание FormulaPassion.