Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Глава отдела аэродинамики ФИА перейдёт в «Альпин» — RacingNews365

Глава отдела аэродинамики ФИА перейдёт в «Альпин» — RacingNews365
Комментарии

Команда «Альпин» готовится объявить о подписании Джейсона Соммервиля, который покинул пост главы аэродинамического департамента ФИА, сообщает RacingNews365.

Соммервиль провёл в ФИА четыре года, до этого почти пять лет занимал аналогичную должность в самой Формуле-1.

«Последний день в ФИА сегодня. Огромное спасибо коллегам, техническим партнёрам и представителям ФОМ и команд Ф-1, которые сделали последние четыре года такими увлекательными и захватывающими. Следующая глава начинается завтра…» — написал он в LinkedIn.

По данным издания, новой главой для Соммервилля станет «Альпин», где он займёт одну из ведущих позиций в техническом руководстве. Официальное объявление может состояться уже на этой неделе. Ранее специалист почти шесть лет руководил аэродинамикой «Уильямса», а также работал в «Лотусе» и «Тойоте».

«Альпин» после провального сезона-2025 сделала ставку на машину 2026 года и уже после четырёх этапов превысила прошлогодний показатель по очкам.

Материалы по теме
GPblog: «Альпин» сменит название на Gucci Alpine с 2027 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android