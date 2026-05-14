Глава отдела аэродинамики ФИА перейдёт в «Альпин» — RacingNews365

Команда «Альпин» готовится объявить о подписании Джейсона Соммервиля, который покинул пост главы аэродинамического департамента ФИА, сообщает RacingNews365.

Соммервиль провёл в ФИА четыре года, до этого почти пять лет занимал аналогичную должность в самой Формуле-1.

«Последний день в ФИА сегодня. Огромное спасибо коллегам, техническим партнёрам и представителям ФОМ и команд Ф-1, которые сделали последние четыре года такими увлекательными и захватывающими. Следующая глава начинается завтра…» — написал он в LinkedIn.

По данным издания, новой главой для Соммервилля станет «Альпин», где он займёт одну из ведущих позиций в техническом руководстве. Официальное объявление может состояться уже на этой неделе. Ранее специалист почти шесть лет руководил аэродинамикой «Уильямса», а также работал в «Лотусе» и «Тойоте».

«Альпин» после провального сезона-2025 сделала ставку на машину 2026 года и уже после четырёх этапов превысила прошлогодний показатель по очкам.