Берман — об Ф-1: когда попадаешь в эту среду ещё пацаном, нужно заслужить уважение

Пилот «Хааса» британец Оливер Берман рассказал о своём развитии после перехода из Формулы-2.

«При переходе из Формулы-2 в Формулу-1 я сильно повзрослел. Из команды, где на трассе работали 20 человек, я перешёл в коллектив, где их как минимум втрое больше, и ещё 400 — на базе. Доработки машины напрямую зависят от того, что говорим мы, гонщики. Это не обязательно тяжёлое бремя, однако нужно понимать свою роль — раньше я её никогда не исполнял, и принять такое автоматически трудно.

Думаю, я хорошо справился, но всё происходит не в одночасье. Теперь я стал более открытым, меньше боюсь высказывать мнение и заявлять о себе. Сразу почувствовать, что тебя ценят, непросто. Это естественно: когда попадаешь в эту среду, по сути, ещё пацаном, нужно каким-то образом заслужить уважение», — сказал Оливер в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале команды.