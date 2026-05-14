Напарник Ферстаппена: все должны быть благодарны Максу за приход в гонки на выносливость

Напарник четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена по команде Verstappen Racing Даниэль Хункаделья заявил, что участие нидерландца привлекает внимание к гонкам на выносливость.

«Все чего‑то хотят от Макса. Нам стоит оставить его в покое. Думаю, он продолжит участвовать в гонках на выносливость. Не думаю, что кто‑то пытается его переубедить. Полагаю, все понимают: он привлекает большое внимание к «Нюрбургрингу», и благодаря ему оно распространяется на всю дисциплину в целом. Если кто-то вроде Макса продолжит выступления, однажды появится обновлённый интерес к Имоле, Спа и Ле‑Ману [в рамках WEC].

Это невероятно выгодно для всех. Интерес к гонкам на выносливость будет только расти. Замечательно, что он этим занимается. На самом деле, мы все должны быть очень благодарны ему за то, что он присоединился к нам и привлёк дополнительное внимание к дисциплине. Теперь люди понимают: «Так, он тоже там участвует — это любопытно», — приводит слова Хункадельи издание GPblog.