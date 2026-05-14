Аяо Комацу подтвердил, что «Хаас» привезёт первый пакет обновлений на Гран-при Канады

Руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу рассказал о подготовке первого пакета обновлений VF-26 к Гран-при Канады и оценил выступление команды в Майами, где оба пилота остались без очков.

«Это был сложный уикенд, но мы знали, что так будет заранее, с учётом нашей стратегии по обновлениям. Мы всё равно были близки к топ‑10 и почти добились успеха, так что важно видеть и позитивные стороны. Этот этап дал нам подсказки, где необходимо улучшить понимание процедур и процессов на уровне машины. С нетерпением жду нового пакета и возможности заставить его работать с самого начала спринтерского уикенда.

Есть вещи, которые мы пока не разгадали, независимо от обновлений, так что ещё многое можно разблокировать», — приводит слова Комацу издание Autoracer.

Гран‑при Канады пройдёт в спринтерском формате 22-24 мая. После четырёх этапов на счету Бермана 17 очков, у Окона — одно.