Зак Браун написал письмо президенту ФИА с требованием запретить альянсы команд в Формуле-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун направил шестистраничное письмо президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему с призывом ужесточить правила и «ликвидировать» любые формы союзов между командами Формулы-1, сообщает The Race.

«Существует реальная обеспокоенность тем, что спорт рискует сделать шаг назад в плане честности и справедливости — в то время как нормативная база была разработана с большими коллективными усилиями, чтобы двигаться в противоположном направлении. Мы должны устранить любые дальнейшие альянсы — через владение, стратегическое участие или любую другую эквивалентную форму контроля или влияния — и быстро начать процесс разъединения уже существующих», — приводит выдержку из письма Брауна издание The Race.

Браун привёл конкретные примеры: Даниэль Риккардо, отобравший очко за быстрый круг у «Макларена» в Сингапуре-2024 в пользу «Ред Булл», и Лиам Лоусон, пропустивший Макса Ферстаппена в Майами по командному приказу. Он также указал на неравенство условий: «Макларен» ждал Роба Маршалла девять месяцев и платил компенсацию, а Лоран Мекис перешёл из «Рейсинг Буллз» в «Ред Булл» за несколько дней.

Письмо не содержит прямых упоминаний «Мерседеса» и «Альпин», а посвящено концепции командных партнёрств в целом. Бен Сулайем ранее в Майами заявил: «Я считаю, что владение двумя командами — это неправильный путь, и мы изучаем этот вопрос».