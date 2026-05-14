Джордж Расселл рассказал, как полиция остановила его ради селфи

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился необычной историей, произошедшей в перерыве между гонками.

Джордж. Привет.

Голос за кадром. Как дела? Как ты после Майами?

Джордж. Да, всё хорошо. Конечно, скучаю по гонкам, была пара недель перерыва, смотрел много других гонок. Усердно тренировался, вхожу в привычный ритм, ну и сегодня я на базе. Кстати, вчера меня ещё остановила полиция, что было…

Голос за кадром. Прости, тебя остановила полиция?

Джордж. Да, меня остановили полицейские, а потом попросили сделать селфи, так что это застало меня врасплох. Немного неожиданно, со мной такого никогда раньше не случалось. Но да, я вернулся на базу и просто рад снова приступить к гонкам.

Голос за кадром. Это всё, чем ты занимался сегодня с момента возвращения на базу?

Джордж. Да, повидался со многими инженерами и конструкторами. У нас появилось несколько новых деталей для машины на следующую неделю, так что я тестировал их на симуляторе. Это довольно захватывающе: всегда, когда видишь, сколько тяжёлой работы проделано, и пробуешь результат на симуляторе, ощущения отличные. Но всё равно надеешься, что всё это оправдает себя, когда выедешь на трассу. Приятно, что все так мотивированы и усердно работают. И, конечно, да — я уже не могу дождаться.

Голос за кадром. Ждёшь Канаду?

Джордж. Да, Канада — место, которое я люблю, трасса, на которой мне нравится гоняться, и я просто соскучился по борьбе. Знаешь, этот сезон из-за календаря получается довольно рваным. Мы только в мае, а провели всего четыре гонки, и внезапно нам предстоит провести ещё 18 за ближайшие шесть-семь месяцев. Так что я с нетерпением жду возможности войти в этот ритм, кажется, сейчас всё по-настоящему начнёт накаляться.

Голос за кадром. Это здорово. Увидимся там.

Джордж. Увидимся, — сказал Расселл в видео для страницы команды в соцсетях.