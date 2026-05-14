Наоми Шифф — о «24 часах Нюрбургринга»: все переживают, что будет много контактов

Наоми Шифф — о «24 часах Нюрбургринга»: все переживают, что будет много контактов
31-летняя автогонщица Наоми Шифф, являющаяся также экспертом канала Sky Sports, рассказала об опасениях участников «24 часов Нюрбургринга», связанных с дебютом четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Я удивлена, что людей [на гонке будет] больше, чем когда-либо. Понятное дело, это связано с эффектом Макса. Но я говорила кое с кем из друзей, которые тоже гоняются, и общее мнение такое: они все очень рады, что Макс здесь и привлекает больше внимания к гонкам GT.

По‑моему, есть определённые опасения насчёт того, сколько людей приедет и что это будет означать для инфраструктуры — справятся ли с таким количеством? К тому же в этом году на трассе больше машин, а погода, по прогнозам, будет очень сложной. Поэтому все переживают, что будет много контактов, честно говоря», — заявила Шифф в подкасте Up To Speed.

Билеты на «24 часа Нюрбургринга» впервые в истории полностью распроданы, количество участников увеличено. Гонка пройдёт с 16 по 17 мая, Ферстаппен выступит за рулём Mercedes-AMG GT3.

