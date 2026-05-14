Издание Planet F1 назвало топ-10 лучших пилотов Ф-1, никогда не выигрывавших титул

Издание PlanetF1 представило рейтинг 10 лучших гонщиков в истории Формулы-1, которые ни разу не становились чемпионами мира.

Первым в списке стал Стирлинг Мосс — четырёхкратный вице-чемпион, выигравший почти четверть всех Гран-при, в которых участвовал. Его поступок в 1958 году, когда он заступился за соперника Майка Хоторна и фактически лишил себя титула, вошёл в историю как образец спортивного духа. За карьеру Мосс одержал 212 побед во всех гоночных категориях.

Вторым стал Ронни Петерсон — швед, прозванный Супершведом. Выиграл 10 из 123 Гран-при и 14 раз стартовал с поула. Его карьера трагически оборвалась на Гран-при Италии – 1978, где он боролся за титул с напарником Марио Андретти.

На третьем месте оказался Жаки Икс — двукратный вице-чемпион (1969, 1970), многократный победитель «24 часов Ле-Мана». В 1970 году уступил титул Йохену Риндту, который посмертно стал чемпионом после аварии в Монце.

В топ-10 также вошли:

4. Жиль Вильнёв.

5. Дидье Пирони.

6. Даниэль Риккардо.

7. Рубенс Баррикелло.

8. Дэвид Култхард

9. Марк Уэббер

10. Роберт Кубица

Карьеры Пирони и Кубицы были прерваны тяжёлыми авариями, Вильнёв и Петерсон погибли на трассе.