Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Издание Planet F1 назвало топ-10 лучших пилотов Ф-1, никогда не выигрывавших титул

Издание Planet F1 назвало топ-10 лучших пилотов Ф-1, никогда не выигрывавших титул
Комментарии

Издание PlanetF1 представило рейтинг 10 лучших гонщиков в истории Формулы-1, которые ни разу не становились чемпионами мира.

Первым в списке стал Стирлинг Мосс — четырёхкратный вице-чемпион, выигравший почти четверть всех Гран-при, в которых участвовал. Его поступок в 1958 году, когда он заступился за соперника Майка Хоторна и фактически лишил себя титула, вошёл в историю как образец спортивного духа. За карьеру Мосс одержал 212 побед во всех гоночных категориях.

Вторым стал Ронни Петерсон — швед, прозванный Супершведом. Выиграл 10 из 123 Гран-при и 14 раз стартовал с поула. Его карьера трагически оборвалась на Гран-при Италии – 1978, где он боролся за титул с напарником Марио Андретти.

На третьем месте оказался Жаки Икс — двукратный вице-чемпион (1969, 1970), многократный победитель «24 часов Ле-Мана». В 1970 году уступил титул Йохену Риндту, который посмертно стал чемпионом после аварии в Монце.

В топ-10 также вошли:

4. Жиль Вильнёв.
5. Дидье Пирони.
6. Даниэль Риккардо.
7. Рубенс Баррикелло.
8. Дэвид Култхард
9. Марк Уэббер
10. Роберт Кубица

Карьеры Пирони и Кубицы были прерваны тяжёлыми авариями, Вильнёв и Петерсон погибли на трассе.

Материалы по теме
The Telegraph представил список лучших пилотов Ф-1 в истории, Ферстаппен — седьмой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android