Хорхе Мартин — об отношениях с Марко Бедзекки: мы не друзья, но и не враги

Пилот «Априльи» Хорхе Мартин заявил, что между ним и напарником Марко Бедзекки нет напряжённости, несмотря на борьбу за титул MotoGP.

«У нас с Марко отличные отношения. Понятно, что мы не друзья, но и врагами тоже не являемся. Мы — напарники по команде и всегда будем стараться помогать друг другу, чтобы опередить другие команды; в этом и заключается наша цель. Я хорошо лажу с Марко, и нет никаких причин, чтобы дошло до того момента, до того предполагаемого «столкновения». В этом нет никакого смысла.

Мы очень уважаем друг друга как гонщики и прежде всего как напарники, и это важно для поддержания гармонии в гараже. В гипотетическом случае, если бы что-то произошло, чего не должно быть, это изменило бы характер сотрудничества двух команд, и это привело бы к гораздо бо́льшим потерям, чем то, что можно было бы выиграть на трассе, сражаясь друг с другом», — приводит слова Мартина издание Motorsport.

После пяти этапов Бедзекки и Мартина разделяет всего одно очко в чемпионате. На Гран-при Франции Мартин впервые в сезоне опередил напарника, выиграв и спринт, и гонку. Ситуация осложняется тем, что Мартин в конце года покинет «Априлью» ради перехода в «Ямаху», а Бедзекки остаётся и считается долгосрочным лидером итальянского производителя.