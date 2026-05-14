«Умеет быстро адаптироваться». Победитель «24 часов Нюрбургринга» — о шансах Ферстаппена

Четырёхкратный победитель «24 часов Нюрбургринга» Маркус Винкельхок оценил шансы нидерландца Макса Ферстаппена на победу в дебютном суточном марафоне.

«Для меня победа в 24-часовой гонке — это почти то же самое, что выиграть чемпионат… У тебя всего одна попытка в год. Так что для пилота добиться успеха в таком марафоне — нечто совершенно особенное. Думаю, это одна из причин, почему у Макса Ферстаппена данная цель в списке желаний. Если смотреть вперёд, [триумф в] «Нюрбургринге», Спа и Ле-Мане определённо входит в его планы. Полагаю, Максу просто нужно быть осторожным при обгоне трафика. Возможно, стоит действовать чуть спокойнее, чтобы пережить эти 24 часа. Но даже так, я считаю, у него хорошие шансы на успех.

Мне кажется, он показал, что умеет очень быстро адаптироваться. Макс супербыстр и теперь прекрасно знает трассу. Единственная проблема — у него пока маловато опыта в ночных условиях. А если в это время суток начнётся дождь, тогда всё упирается в практические навыки. Ферстаппен провёл много симуляций, но «Нордшляйфе» — это нечто особенное. Когда ночью идёт дождь, а потом начинает подсыхать — вот тут ключевой момент. Потому что ты не видишь, где сухо, где всё ещё мокро, а где влажно. Это очень сложно», — приводит слова Винкельхока издание GPblog.