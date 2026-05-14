Бывший инженер «Мерседеса» считает, что Ньюи нужна поддержка в организационной сфере

Бывший глава конструкторского бюро «Мерседеса» Альдо Коста заявил, что Эдриану Ньюи недостаёт менеджерских качеств для роли руководителя «Астон Мартин».

«Я никогда с ним не работал, но испытываю огромное уважение — он, пожалуй, самый успешный человек в Формуле‑1. Безгранично ценю его технические способности. Отзывы тех, кто с ним сотрудничал, подтверждают: его главный талант — именно в технической сфере, чуть меньше — в организационной и управленческой. Поэтому ему нужна поддержка: важно найти команду, подобную «Ред Булл». При этом в «Ред Булл» он, хоть и играл ключевую роль, номинально не занимал должность технического директора», — заявил Коста в подкасте Terruzzi Racconta.