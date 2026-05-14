Алонсо — о будущем: я знаю, что есть за пределами Ф-1, но мне нужен этот чемпионат

Испанский пилот Фернандо Алонсо, чей контракт с «Астон Мартин» истекает в конце сезона-2026, рассказал, как принимает решение о продолжении карьеры.

«Это помогает — я знаю, что есть за пределами Формулы-1. Тот тип гонок, возможно, даже лучше, чем в Ф-1. Поэтому некоторые гонщики сейчас находят больше удовольствия вне чемпионата. Я понял это ещё 10 лет назад, когда перешёл в Indy, — в 2017-м провёл одну гонку и всё такое. Я знаю, чего можно ожидать за пределами этого мира.

Но в жизни и карьере бывают моменты, когда тебе нужна Ф-1 — потому что с точки зрения пилотажа и адреналина она даёт тебе весь пакет целиком. Там и напряжение, и спонсоры, и масса других факторов, которые склоняют чашу весов в пользу Формулы-1. Сейчас, в этот момент жизни, я могу выбирать то, что делает меня счастливее», — приводит слова Алонсо издание RacingNews365.

«Астон Мартин» занимает последнее место в Кубке конструкторов после четырёх этапов.