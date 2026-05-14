Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это очень правдоподобно». Хинчклифф — о претензии Хэмилтона к симуляторам

«Это очень правдоподобно». Хинчклифф — о претензии Хэмилтона к симуляторам
Комментарии

Бывший пилот IndyCar Джеймс Хинчклифф согласился с претензиями семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона к корреляции симулятора «Феррари» и реального поведения SF-26 на трассе.

«Это очень правдоподобно. Я бывал в такой ситуации. В конечном счёте симуляция — это лишь симуляция. Можно добиться отличной корреляции по шинам, аэродинамике, двигателю, треку — всем элементам. Но единственное, чего невозможно добиться, — это воспроизвести ощущения от гоночной машины внутри кокпита.

Можно двигать платформу и симулировать долю перегрузок, она не будет с тобой разговаривать — не даст той самой интуитивной обратной связи. У меня были случаи, когда машина ощущалась определённым образом на симуляторе, а те же настройки на реальной трассе давали совершенно другие ощущения», — рассказал Хинчклифф в подкасте F1 Nation.

В Майами Хэмилтон заявил, что поведение SF-26 сильно отличалось от симулятора, и это повлияло на подход к Канаде. 41-летний британец признавался, что не является большим поклонником симуляторов и предпочитает работать напрямую с инженерами.

Материалы по теме
Хэмилтон пообещал изменить подход к гоночным уикендам после Гран-при Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android