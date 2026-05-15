Пьер Гасли проехал более 900 км на дождевых тестах «Пирелли» на трассе «Маньи-Кур»

«Пирелли» завершила двухдневные тесты дождевых шин на сезон-2027 на трассе «Маньи-Кур» с участием «Альпин» и Пьера Гасли, сообщает итальянская редакция издания Motorsport.

Француз за рулём A526 проехал 103 круга в заключительный день (454 км), а за два дня преодолел более 900 км — эквивалент трёх Гран-при. Утром тестировались различные варианты Cinturato Full Wet (шины для сильного дождя), во второй половине дня — Intermediate (промежуточные). Лучший круг на промежуточных шинах Гасли проехал за 1:31.457. Температура асфальта достигала 27°С, воздуха — 19°С.

Следующие тесты «Пирелли» пройдут 16-17 июня в Барселоне и будут посвящены «сликам». Осенью запланирована ещё одна дождливая сессия в «Маньи-Кур».

