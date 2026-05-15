В «Альпин» отреагировали на слухи о титульном спонсорстве с «Гуччи»

В «Альпин» прокомментировали появившуюся информацию о возможном партнёрстве с модным домом «Гуччи».

«Команда «Альпин» постоянно ищет новые партнёрские возможности и находится в контакте с широким кругом брендов и компаний как потенциальных партнёров. Однако обсуждения всегда носят конфиденциальный характер и раскрываются только после подтверждения и согласования всеми сторонами», — приводит выдержку из заявления «Альпин» издание Motorsport Week.

Ранее GPblog сообщил, что Gucci может стать титульным спонсором команды с 2027 года, а нынешний партнёр BWT покинет проект после завершения сезона-2026. Интерес к сделке подогревается связью нового CEO Gucci Луки де Мео, который ранее руководил «Рено» и был инициатором запуска команды в Ф-1.