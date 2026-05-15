«Он делал гонки скучными». Эстебан Окон — о доминировании Себастьяна Феттеля в «Ред Булл»

Пилот «Хааса» Эстебан Окон признался, что эпоха побед Себастьяна Феттеля в «Ред Булл» не вызывала у него восторга.

«Я, конечно, люблю Себа, но тогда он делал гонки такими скучными. Себ, ты же знаешь, как я тебя люблю, однако смотреть на это по телевизору было довольно скучно, приятель. Ты выигрывал каждую гонку с отрывом в 20 секунд», — сказал Окон в видео для официального канала Формулы-1 на YouTube.

Его напарник Оливер Берман, напротив, с теплотой вспомнил те годы.

«Вот что я помню из детства: как Феттель выигрывал каждую гонку. Та машина была просто супер», — сказал Берман.

Феттель выиграл 34 из 77 Гран-при в период с 2010 по 2013 год, став четырёхкратным чемпионом мира. В 2013-м он одержал 13 побед, включая девять подряд на финише сезона.