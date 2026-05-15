Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Он делал гонки скучными». Эстебан Окон — о доминировании Себастьяна Феттеля в «Ред Булл»

«Он делал гонки скучными». Эстебан Окон — о доминировании Себастьяна Феттеля в «Ред Булл»
Комментарии

Пилот «Хааса» Эстебан Окон признался, что эпоха побед Себастьяна Феттеля в «Ред Булл» не вызывала у него восторга.

«Я, конечно, люблю Себа, но тогда он делал гонки такими скучными. Себ, ты же знаешь, как я тебя люблю, однако смотреть на это по телевизору было довольно скучно, приятель. Ты выигрывал каждую гонку с отрывом в 20 секунд», — сказал Окон в видео для официального канала Формулы-1 на YouTube.

Его напарник Оливер Берман, напротив, с теплотой вспомнил те годы.

«Вот что я помню из детства: как Феттель выигрывал каждую гонку. Та машина была просто супер», — сказал Берман.

Феттель выиграл 34 из 77 Гран-при в период с 2010 по 2013 год, став четырёхкратным чемпионом мира. В 2013-м он одержал 13 побед, включая девять подряд на финише сезона.

Материалы по теме
Феттель — об участии в марафоне: поставил перед собой цель и достиг её
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android