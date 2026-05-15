Главная Авто Новости

Ферстаппен дебютировал в ночных условиях на «Нюрбургринге» во второй квалификации

Ферстаппен дебютировал в ночных условиях на «Нюрбургринге» во второй квалификации
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен во второй квалификационной сессии «24 часов Нюрбургринга» впервые преодолел несколько кругов по «Северной петле» в тёмное время суток и на мокрой трассе.

Первым за руль Mercedes-AMG GT3 команды Verstappen Racing сел Лукас Ауэр, показавший 9:51.566. Жюль Гунон улучшил время до 9:44.949, после чего Даниэль Хункаделья проехал первые круги в темноте и закончил отрезок с результатом 9:34.713.

Ферстаппен выехал на трассу за полчаса до конца сессии и проехал несколько кругов. Это его первый опыт ночной езды по «Нордшляйфе».

Результаты первой квалификации остались в силе: Ферстаппен и его экипаж занимают третье место (8:18.539). Лидирует Mercedes-AMG Team RAVENOL (8:14.957), второй — ROWE RACING (8:18.069).

