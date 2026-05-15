«У ФИА никогда не будет болельщиков». Мохаммед бен Сулайем — о роли федерации в Ф-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем объяснил миссию федерации и её роль в гоночные уикенды.

«По сути, это контроль за тем, чтобы всё было правильно. Конечно, есть и коммерческая сторона бизнеса — это Formula One Management (ФОМ), — но есть и техническая сторона, представленная руководящим органом. Именно ФИА владеет всеми чемпионатами. При этом для проведения соревнований нужен промоутер — и ФОМ зарекомендовала себя как надёжный партнёр в этой роли. Обе стороны работают рука об руку: коммерческая составляющая функционирует эффективно, а затем эстафету принимает управляющая сторона.

И здесь возникает вопрос: какова наша миссия? Наша задача — быть справедливыми ко всем и делать всё возможное во благо спорта. Это очень трудно.

У ФИА никогда не будет болельщиков: речь идёт об 11 командах, и у каждого зрителя есть любимая команда или гонщик. Когда наши стюарды принимают решение — например, назначают пятисекундный штраф, — люди начинают злиться. Именно в такие моменты важно понимать: ФИА существует не для того, чтобы иметь поклонников, а для того, чтобы обеспечивать справедливость для всех», — сказал президент ФИА в интервью изданию Forbes для их YouTube-канала.

