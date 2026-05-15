Авто Новости

Журналист раскрыл возможную причину задержки обновлений «Астон Мартин»

Журналист раскрыл возможную причину задержки обновлений «Астон Мартин»
Журналист портала RacingNews365 Йен Паркс поделился информацией из паддока о возможных причинах, по которым «Астон Мартин» не планирует привозить крупные обновления болида до лета.

«Очевидно, мы видим проблемы не только с силовой установкой «Хонда», но и с развитием аэродинамики.

Пообщавшись с людьми в паддоке по ходу уикенда, можно сказать, что общее мнение такое: они откладывают любые серьёзные обновления, потому что Эдриан [Ньюи], в частности, настолько придирчив и настолько перфекционист. Он хочет сделать всё абсолютно правильно на фундаментальном уровне.

Они не хотят просто накидывать на машину компоненты в надежде, что это даст десятую секунды тут или десятую там. Они хотят привезти что-то, что фундаментально изменит производительность и эффективность этой машины, чтобы любые улучшения были существенными, а не просто постепенными», — сказал Паркс в эфире подкаста RacingNews365.

