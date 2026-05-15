Наоми Шифф — о своём опыте на «Нюрбургринге»: из-за тумана ты словно ехал в белую стену

Эксперт Sky Sports F1 и гонщица Наоми Шифф поделилась воспоминаниями о своём участии в «24 часах Нюрбургринга» 2018 года.

«Помню, как проснулась посреди ночи перед следующей сменой. Поспала пару часов, а на улице дождь. Я никогда не ездила по этой трассе в такую погоду и подумала: «Отлично, самое время — прямо во время гонки, когда у меня здесь нет опыта под дождём». Но, честно говоря, это было очень весело. Единственное, что мне совсем не понравилось, — туман. Круг настолько длинный, а условия на разных участках совершенно разные. В конце, на финишной прямой Döttinger Höhe, вообще ничего не было видно. Ты просто ехал в белую стену. Это оказалось по-настоящему жутко. Потом я отправилась на следующий круг — это занимало около девяти с половиной минут, — а туман уже полностью сместился. Ты не знал, чего ожидать. А затем вывесили красные флаги», — рассказала Наоми в подкасте Up To Speed.

