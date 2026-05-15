Мохаммед бен Сулайем: нет ФИА — нет Формулы-1

Мохаммед бен Сулайем, занимающий пост президента Международной автомобильной федерации (ФИА) с декабря 2021 года, рассказал о том, как устроена организация, какие финансовые проблемы ей достались и чем она принципиально отличается от коммерческих структур.

«Я не получаю зарплату. Я избранный человек. И когда тебя избирают всем миром, тебя избирают не просто так. Миссия ФИА — развивать автоспорт, делать его здоровым. Наш операционный убыток составлял примерно $ 25 млн в год. И мы бы скоро начали проедать резервы. Это нездорово. Если ФИА уйдёт, Формула-1 уйдёт вместе с ней. Всё просто. Нет ФИА — нет Формулы-1. Со всем уважением ко всем: промоутер менялся — был Берни Экклстоун, CVC, теперь Liberty Media. Но они не могут просто взять и завтра всё изменить или продать. Команды приходят и уходят, гонщики приходят и уходят, президенты приходят и уходят, но ФИА всегда остаётся», — рассказал бен Сулайем в интервью Forbes для их канала на YouTube.

