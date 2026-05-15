Хинчклифф заявил, что «Феррари» нарушила главное правило инженерии

Бывший пилот IndyCar Джеймс Хинчклифф раскритиковал подход «Феррари» к обновлениям на Гран-при Майами, где итальянская команда привезла крупный пакет доработок.

«Думаю, в тот конкретный день они выжали максимум из того, что у них было. А вот выжали ли они максимум из потенциала машины по ходу всего уикенда — сказать сложно.

Это буквально главное правило инженерии: вносить по одному изменению за раз, чтобы можно было изолированно понять, что именно стало лучше, а что хуже. Но у них нет такой свободы действий, потому что тестов нет, у тебя всего одна тренировочная сессия и при этом ты просто навешиваешь на машину 11–12 разных новых компонентов.

И это действительно очень сильно усложняет работу инженерам, а пилотам мешает понять, что именно помогает, что мешает, что меняет одно, что меняет другое. Потому что все эти вещи работают вместе. В машине Формулы-1 ничего не функционирует само по себе», — сказал Хинчклифф в подкасте F1 Nation.