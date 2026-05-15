«Гонки без зрителей — это ужасно». Бен Сулайем прокомментировал выбор трасс для Формулы-1

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что при выборе новых трасс для календаря Формулы-1 недостаточно ориентироваться только на красивую телевизионную картинку или коммерческий потенциал.

«Когда смотришь на гонку, нельзя просто сказать: «Ну, выглядит хорошо». Это не только соревнование. Есть коммерческий фактор, есть развлекательный фактор. Если брать только эти две составляющие, через несколько лет вы провалитесь. Автоспорт не может существовать без развлекательной составляющей, как и любой другой вид спорта.

И никто, никто не делает это лучше Соединённых Штатов. Правда, это модель, которую очень трудно воспроизвести где-то ещё. Но при этом полезно смотреть на неё и понимать, что какие-то элементы можно взять из американского опыта и внедрить на других этапах. Успех Формулы-1 в США сделал другие гонки ценнее.

Там, где раньше было меньше зрителей, если посмотреть на прошлый и этот год, эти конкретные этапы теперь выигрывают от американского бума — посещаемость выше, продажи билетов лучше.

Но всё это работает только в комплексе. Нельзя иметь хорошую трассу, если она находится где-то в глуши, куда люди не могут добраться, и при этом ожидать продаж билетов. Что может быть хуже гонки без зрителей? Это ужасно», — рассказал бен Сулайем в интервью Forbes для их канала на YouTube.