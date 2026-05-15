Экипаж Ферстаппена пробился во второй раунд квалификации «24 часов Нюрбургринга»

Команда Verstappen Racing прошла во второй раунд квалификации «24 часов Нюрбургринга».

В Top Qualifying 1 за руль Mercedes-AMG GT3 сел Лукас Ауэр. Его первая попытка — 8:38.6 — не позволила войти в топ-10, и требовалось улучшение. После четырёх быстрых кругов австриец поднялся на пятое место, гарантировав проход в Top Qualifying 2. Начало следующей сессии — в 12:05 по московскому времени.

Сессия была омрачена аварией Микеле Ди Мартино на «Ауди», который вылетел с трассы и спровоцировал двойные жёлтые флаги. Прошлогодний победитель Кельвин ван дер Линде на «БМВ» развернулся на «Нордшляйфе», но продолжил движение.