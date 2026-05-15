Стриптизёрши Монреаля объявили забастовку перед Гран-при Канады

Автономный комитет секс-работников Канады (SWAC) объявил забастовку в преддверии Гран-при Канады Формулы-1, который пройдёт в Монреале с 22 по 24 мая. Об этом сообщается в официальном заявлении организации.

В SWAC заявили, что стриптизёрши формально считаются независимыми подрядчиками, однако фактически находятся в зависимости от руководства клубов. Главным требованием стала отмена bar fee — сборов, которые танцовщицы платят клубам за право выступать. Также организация выступает за полную декриминализацию секс-работы в Канаде.

Комитет подчеркнул, что уикенд Гран-при выбран для забастовки намеренно, поскольку именно в этот период ночные клубы получают максимальную прибыль, тогда как условия для самих работниц, по их словам, становятся хуже.

«Формула-1 — это не только символически важный момент для забастовки секс-работников, но и материально важный. Мы должны нарушить работу этих эксплуататорских трудовых практик именно в тот момент, когда руководство использует их наиболее активно и получает от них максимальную прибыль. Именно нам как танцовщицам нужно коллективно бороться против этих злоупотреблений со стороны менеджмента и добиваться тех условий труда, которых мы заслуживаем», — сообщается в заявлении организации.

