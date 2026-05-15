Ферстаппен вышел в решающую квалификацию «24 часов Нюрбургринга» и поборется за поул

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен продолжает выступление в дебютном уикенде «24 часов Нюрбургринга». Нидерландец пробился в финальный сегмент квалификации и сохранил шансы на борьбу за поул-позицию.

Во втором квалификационном раунде австриец Лукас Ауэр провёл свою часть сессии, завершив её в топ-5 и передав автомобиль Ферстаппену.

Макс выехал на трассу ещё до аварии Маро Энгеля на «Мерседесе» команды Winward Racing, которая вызвала длительный режим Code 60. Благодаря этому Ферстаппен успел провести быстрый круг без серьёзных помех и показал время 8.14.4, на тот момент возглавив протокол.

После восстановления барьеров у пилотов оставалось всего несколько минут на заключительную попытку. Ферстаппен смог улучшить собственное время, однако уступил ряду соперников и завершил сегмент шестым.

Этого результата оказалось достаточно, чтобы выйти в решающую стадию квалификации, где Макс продолжит борьбу за поул перед стартом суточного марафона на «Нордшляйфе».

Как следить за «24 часами Нюрбургринга». Ферстаппен придумал себе новый вызов
